Fracties Waadhoeke willen kapbeleid om beeldbepalende bomen te sparen

De fracties leggen uit dat er met de herindeling in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet een kapvergunning is opgenomen. Met andere woorden: er is nog geen beleid voor vastgesteld. Normaal zou het onderdeel zijn van de omgevingsvergunning, maar omdat de uitvoering daarvan vertraagd is, willen de partijen snel bescherming van waardevolle bomen waarborgen.

Lijst met bomen opstellen

Daarom hebben de fracties een motie ingediend om een kapvergunningsstelsel in te voeren voor beeldbepalende bomen en andere landschapselementen. De partijen willen ook dat hier een inventarisatie voor wordt gedaan, samen met inwoners.

Kostbaar bezit

Volgens de fracties zijn historische en karakteristieke bomen in Waadhoeke een kostbaar bezit. Een kapbeleid zou een oplossing zijn tot een inventarisatielijst is vastgesteld in de omgevingswet.