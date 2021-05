Een jaar overspannen thuis: hoe gaat het nu met Femke de Walle?

Hoe voel je je op dit moment?

"Het is nu heel goed. Ik moet van ver weg komen, dat heb ik ook niet zonder hulp gedaan. Ik heb diep gezeten, maar op dit moment voel ik me sterk."

Wat was er aan de hand?

"Mijn haptonoom zei dat ik overspannen was. Het ging niet alleen om werk of thuis, echt om alle aspecten in het zijn: mijn innerlijke systeem was overbelast. Ik kon niets meer hebben. Er hoefde maar iets kleins te gebeuren of ik begon te schreeuwen of te huilen."

Wat gebeurde er dan?

"Ik zakte letterlijk in elkaar. Ik heb wel meegemaakt dat ik met mijn kinderen in de eerste lockdown op straat was, toen was iedereen panisch vanwege de anderhalve meter. Ik had net een puppy en een peuter die niet luisterde. Een paar oudere mensen zeiden: ja, wij willen er eigenlijk wel even langs. Toen zakte ik letterlijk door mijn hoeven voor huis. Daarna kon ik in de keuken alleen maar huilen, zo'n twee uur lang."

Ben je te lang doorgegaan met werken?

"Toen ik besloot om te stoppen met het werk, dacht ik nog dat ik even voor een paar maanden pauze zou nemen. Niet wetende dat de hele wereld stil kwam te staan, want het was net een paar dagen voor de lockdown. In november voelde ik al: dit gaat op de kop verkeerd. Helaas kreeg ik gelijk, maar ook wat mezelf betreft.

Toen ik in elkaar klapte, besefte ik: dit is meer dan alleen een burn-out. Het is mooi dat je altijd voor een ander wilt klaarstaan, maar de keerzijde is dat je altijd door je eigen grenzen heen gaan. De les is echt geweest: jezelf beschermen, meer kan ik op dit moment niet geven. Maar dat is erg lastig."

Ben je jezelf erg tegengekomen?

"Enorm. Ik dacht eerst dat ik het nog wel alleen kon. Ik heb wel meer meegemaakt wat psychische begeleiding betreft, depressies zitten ook wel een beetje in mijn familie. Dus ik weet wat het is en wat het doet. Maar ik kon er dus niet mee omgaan.

Toen heb ik iedere week een haptonoom bezocht en langzaamaan leerde ik om mezelf toch op één te zetten. Daardoor ben ik nu beter in staat om te kiezen wat goed voor me is, in plaats van voor een ander. De consequentie is wel dat ik nog steeds niet aan het werk ben."

Wat zou je mensen mee willen geven?

"Voel eens goed bij jezelf in je lijf, die weet vaak wel wat er aan de hand is. Meestal voel je wel aan je onderbuik of hart dat het niet in orde is. Een kleine stem zegt: luister naar me, want anders gaat het verkeerd. Dus luister naar je lijf.

Het leven is niet altijd gemakkelijk en het is oké om eens te falen en te zeggen: het wil even niet. Je kunt wel altijd aan de buitenwereld willen laten zien dat het allemaal perfect gaat. Maar soms is dat gewoon niet zo en het is oké om dat toe te geven."

Kom je terug met een programma bij Omrop Fryslân?

"Nee. Aan de ene kant schiet ik mezelf daarmee gigantisch in m'n voet, want ik mis het vak heel erg. Het radio-dj-zijn is echt mijn ding, ik wil graag wat doen. Ik heb wel weer een eerste presentatieklus gedaan, eerder ook nog wel wat dingen bij Omrop Fryslân. Maar na 14 jaar heb ik echt moeten zeggen: tot hier, het is nu voorbij. Op naar wat anders."