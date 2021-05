NHL Stenden: Gemeenten speuren anoniem op internet

Het onderzoek is gebaseerd op literatuur, juridisch brononderzoek, groepsinterviews met gemeenten en politie, en een online vragenlijst die ingevuld is door 196 mensen die werken bij 156 gemeenten. Het is gedaan door NHL Stenden en de Rijksuniversiteit van Groningen.

Van de ambtenaren die ondervraagd zijn, zegt 96 procent dat de gemeente waar ze voor werken aan online monitoring doet. Meer dan de helft zegt dat daar geen protocol of beleid voor is.

Volgens onderzoeker Willem Bantema van NHL Stenden is dat wel nodig. "Social media zijn weliswaar openbaar, maar het is een misverstand te denken dat je alles mag doen met gegevens die je uit openbare bronnen haalt. Een naam, IP-adres en zelfs een nickname zijn ook persoonsgegevens."

"Gemeenten weten niet wat ze wel of niet mogen en zijn niet op de hoogte van de juridische kaders", zegt Bantema.

Als een gemeente wil weten wat er online speelt, kunnen ze wel 'fenomenen' volgen. Dat levert in de meeste gevallen geen juridische problemen op. Maar als ze personen of groepen stelselmatig volgen, komen gemeenten in 'juridisch drijfzand' terecht, zeggen de onderzoekers.