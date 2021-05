'Chaos en wanorde' in Leeuwarden na prijsvraag Zalen Schaaf: "We moeten opnieuw beginnen"

Actievoerders in Leeuwarden

De enige partij die tot nu toe niet gekozen had, was Gemeentebelangen. Dy partij neemt het oordeel van de jury niet over, maar kiest nu voor Schaaf Blijft. "Er is nog altijd behoefte aan een laagdrempelige culturele voorziening", zegt fractievoorzitter Gijs Jacobse.

Jacobse voelt zicht gesterkt door een groep actievoerders, die voorafgaand aan de raadsvergadering in een lang lint door Leeuwarden liepen. Ze hebben een petitie aangeboden aan de gemeenteraad, met 4000 handtekeningen van mensen die ook voorstander zijn van het plan 'Schaaf Blijft'.