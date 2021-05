Bij Vlieland aangetroffen zeehondje vernoemd naar koningin Máxima

Het zeehondje is gevonden bij de ingang van de jachthaven van Vlieland. Hij was verzwakt en waarschijnlijk te vroeg geboren. De moeder zou hem niet terug kunnen vinden en het zeehondje kon ook niet op die plaats blijven. Daarom is besloten om Maximo op te vangen. Volgens Pieterburen is het zeehondje nog zwak, maar wordt hij wel goed in de gaten gehouden door dierendokters.

Maximo is nog niet in het echt te bekijken, want het zeehondencentrum is op dit moment dicht vanwege de coronamaatregels. Belangstellenden kunnen het dier volgen via de website en de verschillende social mediakanalen van Pieterburen. "Daar zullen we zoveel mogelijk updates doen van deze zeehond", zegt Renate Prins van het zeehondencentrum.

Máxima en Pieterburen beide 50

Dat hij naar de koningin is genoemd, heeft te maken met dat Máxima maandag 50 jaar is geworden. Zeehondencentrum Pieterburen bestaat dit jaar ook 50 jaar.