Oranje met drie Snekers geplaatst voor EK volleybal: 'Wij zijn de Waterpoortkrijgers'

Met de 22-jarige Gijs van Solkema heeft Oranje al een tijdje een Sneker in het team en sinds twee weken horen de 20-jarige Bennie Tuinstra en de 26-jarige Steven Ottevanger er ook bij. De mannen noemen zichzelf ook wel de 'Waterpoortkrijgers'.

Het drietal kent elkaar al langere tijd. Ottevanger is in de jeugd bij VC Sneek zelfs even de trainer geweest van Van Solkema. "Ik ben ooit begonnen bij VC Sneek in de jongens C. De moeder van Steven was daar trainer en Steven assisteerde vaak. Dus dat is wel een grappig verhaal. Dat we nu samen bij Oranje zitten", zegt Van Solkema.

Oproep

Tuinstra en Ottevanger, die in het net afgelopen seizoen beide bij Lycurgus in Groningen speelden, hadden de oproep van de bondscoach niet verwacht. "Ik had in eerste instantie niet verwacht dat ik op de long list zou staan", seit Ottevanger. "Even later was het: jullie gaan mee naar Kroatië. Het ging zo snel. Dat besef je eigenlijk helemaal niet."

Ook bij zijn plaatsgenoot Tuinstra moet het allemaal nog een beetje inzinken. "We hebben heel vaak: oh shit, het gebeurt gewoon echt nu. Dat besefmomentje dat komt pas later als je op de kamer zit met elkaar: wat is dit vet man, dat we gewoon samen hier staan", zegt Tuinstra.