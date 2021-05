Zilver voor Marrit Steenbergen met estafetteploeg op EK zwemmen

Na Kromowidjojo en Toussaint was Steenbergen als derde aan de beurt. Nederland lag toen al op de derde plaats achter Frankrijk en Engeland. De zwemster uit Oosterwolde bracht het gat met Frankrijk terug, maar zag de Engelse zwemsters wel uitlopen. Als laatste kwam Heemskerk voor Nederland in het water. Zij had een machtige eindsprint in huis, maar dat was uiteindelijk net niet genoeg voor het goud.

In de voorrondes op maandagochtend was Steenbergen over haar honderd meter net wat sneller (53,91) dan in de finale op maandagavond (54,13). Met haar snelle voorronde zorgde ze er wel voor dat ze ook in de finale mocht starten. Dat was voorafgaand nog maar de vraag, vertelde Steenbergen. Er moesten namelijk nog twee vrouwen afvallen, omdat Kromowidjojo en Heemskerk de voorronde oversloegen en er bij de finale bijkwamen.

Het is niet de eerste keer dat Steenbergen met de estafetteploeg een medaille pakt op een EK. Vijf jaar geleden werd ze Europees kampioen met de estafetteploeg.