"Als je deze lijn doortrekt, speelt Heerenveen straks degradatievoetbal"

Hoe schat jij de positie van trainer Johnny Jansen in?

"Die is nog niet in gevaar. Je merkt wel op social media dat de druk toeneemt, maar ik vind dat je hem moet laten zitten en de kans moet geven om te bouwen. Dit seizoen werden laat in de voorbereiding nog spelers toegevoegd. En onderschat niet hoe heftig het overlijden van Chris de Wagt (trainer Jong Heerenveen) en de vrouw van Hennie Spijkerman (assistent) is geweest. Dat heeft er flink ingehakt. Jansen heeft nog krediet, maar hij moet komend seizoen wel laten zien dat hij een team kan bouwen en spelers beter kan maken."

Jansen zei de laatste weken dat hij 'vechtlust en passie' mist binnen het elftal, zondag zei middenvelder Joey Veerman dat hij 'schijtziek' wordt van dat soort opmerkingen. Zitten trainer en spelers nog wel op één lijn?

"Ik twijfel daarover. Je krijgt er niet helemaal de vinger achter. Het broeit wel binnen de selectie. Het is niet zo dat ze elkaar de tent uitvechten, maar het zit niet helemaal lekker. De frustratie is groot. Jansen heeft ook niet voor niks aangegeven dat er volgend jaar meer karakter in de ploeg moet. In dat kader vond ik de opmerking van Joey ook heel apart."

Hoe zijn de voortekenen voor het nieuwe seizoen?

"Als je deze lijn doortrekt, speel je volgend seizoen degradatievoetbal. En dan heb ik het over het laatste deel van het seizoen. Dat was abominabel. Er staat wel een goede basis van goede spelers. Als de juiste spelers aangetrokken worden, vooral spelers die met het mes tussen de tanden durven te spelen en spelers die scorend vermogen hebben, dan heb ik daar wel vertrouwen in."

"En die spelers moeten niet op het laatste moment gehaald worden, maar tijdig, zodat ze de volle voorbereiding kunnen meedoen. Dan kan Jansen echt gaan bouwen aan een elftal. Het is te hopen dat Heerenveen een goed bedrag krijgt voor Joey Veerman. En ik verwacht dat ze Van Bergen, Dresevic en Woudenberg in de etalage zullen zetten. Die hebben allemaal nog een contract voor een jaar. Nu kun je nog geld voor ze vangen, anders lopen over een jaar transfervrij de deur uit."