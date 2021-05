TikTokker Jesse van Wieren doet mee in filmpje tegen homofobie

Het is gewoon niet normaal dat dit soort dingen gezegd worden, zo vindt hij. Daarom wil hij ook wel meedoen aan het initiatief van Jetten. "Hij heeft mij hier voor gevraagd, dat vond ik heel mooi. Ik was eigenlijk meteen enthousiast. Alle kleine beetjes helpen, hoe meer mensen er achter komen dat het verkeerd is, hoe beter het is."

Nadenken

Van Wieren heeft al veel reacties op het filmpje gekregen. "Ook van andere bekende Nederlanders krijg ik wel reacties, sommigen 'reposten' het. Dat geeft mij een goed gevoel. We zijn er ook nog lang niet, maar dit soort dingen helpen wel. Niet iedereen denkt na over de gevolgen die het kan hebben."