Wirdumers en Swichumers maken eigen dorp schoon: "Lopen we die coronakilo's er ook meteen af"

De inwoners van Wirdum en Swichum gaan iedere maand een keer op pad, maar zondag was extra bijzonder omdat ze de opruimactie op film vastlegden. Die film zenden ze in om in aanmerking te komen voor de 'Zwerfafvalprijs' van de gemeente Leeuwarden. Die prijs wordt op 21 juni uitgereikt tijdens een speciale digitale top over zwerfafval.