Voor de derde keer op rij drugs gevonden op loodsenterrein in Leeuwarden

Voor de derde keer op rij is een terrein met loodsen aan de Greunsweg in Leeuwarden gesloten vanwege een drugsvondst. Op 25 maar heeft de politie in een van de loodsen meer dan 57 gram amfetamine aangetroffen. Burgemeester Sybrand Buma heeft daarom besloten de loodsen een jaar lang dicht te houden.