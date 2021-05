Discussie over gevolgen aanpak Snitserdyk: is twee maanden dicht niet te lang?

Omwonenden van de weg werden maandagochtend wakker met het geluid van vogels in plaats van auto's. "Dat is wel even heel wat anders," zegt Jan Miedema. De rust op de weg bevalt hem wel: "Het is hier met name in de spits heel druk. Je hebt het over tussen de 10- en de 12.000 auto's dagelijks."

Miedema hoopt dat de maatregels de veiligheid verbeteren. Eerder werd de snelheid in de buurtschap al omlaag gebracht naar 60 kilometer per uur. Dat heeft alleen kwalijk wat verbeterd, zegt Miedema. "Ja, in de spits wel, maar daarbuiten niet. Wij hopen dat door het karakter wat dorpser te maken de mensen die ook echt zien als een dorp en dan langzamer rijden."

Andere inrichting

Tot en met 16 juli kan er dus geen verkeer over de weg. Dat geldt niet alleen voor auto's, ook het openbaar vervoer en fietsers moeten omrijden. De provincie heeft een omleiding via Winsum over de N385 en N359 ingesteld.

Met de nieuwe inrichting van Tsienzerburen komt ander asfalt, er worden bomen geplant en er komt ook andere verlichting langs de weg. Teven wordt er een strook voor fietsers en voetgangers aangelegd.

Hapsnapwerk

CDA-Statenlid Rendert Algra is van mening dat de aanpak van de Snitserdyk te veel hapsnap is. "Het plan is mooi bedacht, maar in het provinciale bestuursakkoord is gezegd dat er uitgezocht moet worden wat het beste is. Dat onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden, als Provinciale Staten hebben we er niets over kunnen zeggen. Wij vinden: je kunt beter de gehele weg bekijken. Niet stukje voor stukje."

Het plan voor een onderzoek ligt er dus nog steeds. Algra is bang dat straks blijkt dat er toch bepaalde zaken anders moeten. "Dat zou geldverspilling zijn, daar zijn wij geen voorstander van. Als er een bestuursakkoord ligt en je die belangrijk vindt, dan moet je daar ook naar werken. En niet zomaar beginnen."