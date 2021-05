VVD Waadhoeke wil dat college haast maakt met zonnepanelen op industrie

In 2018 heeft het college in het coalitieakkoord al toegezegd in principe geen landbouwgrond te willen gebruiken voor zonnepanelen. Dat is met het vaststellen van de zogeheten Duurzaamheidsagenda in de zomer van 2020 nog eens bekrachtigd.

Maar tot nu toe is er nog niet een uitwerking van deze ambitie voorgelegd aan de gemeenteraad. Daar vraagt VVD Waadhoeke nu om. Een goede plaatsing van zonnepanelen is noodzakelijk om de kwaliteit van het landschap te behouden, zo stelt de fractie.