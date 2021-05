GroenLinks, PvdD en SP willen strengere handhaving op stikstofuitstoot

Daarnaast denken de partijen dat het beleid van vandaag de dag met name gericht is op Natura 2000-gebieden. Maar ook in andere delen van Fryslân zou meer aandacht moeten zijn voor biodiversiteit en natuurwaarden. De Wet Natuurbescherming zou daar handvaten voor moeten bieden.

Vergunningen voor boeren

De fracties kijken ook kritisch naar het geven van vergunningen aan boeren. In het kader van de Wet Natuurbescherming is er een grote achterstand, de fracties zeggen dat het er op lijkt of alles op alles wordt gezet om ondernemers maar een vergunning te geven. Maar de belangen van de natuur zouden er ook goed in moeten worden meegenomen.