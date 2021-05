Wapenhandel-zaak Ultegra van start: "14 verdachten, dat is nogal wat"

De eerste verdachte die maandag aan bod kwam, een man uit Leeuwarden, heeft in het verleden bij Defensie gewerkt als wapendeskundige. Hij was een vriend van de hoofdverdachte. De Leeuwarder gaf in de rechtbank aan dat hij wel eens wapens repareerde, maar er ook niet veel over nadacht. Een wapen is niet gevaarlijk, alleen de persoon die het vast heeft, zo verklaarde hij. Achteraf gezien had hij eerder 'nee' moeten zeggen, maar dat heeft hij niet gedaan, gaf hij toe.

Wapens

De wapens werden ingevoerd vanuit voormalig Joegoslavië en voornamelijk doorverkocht naar België. Daar werd in een stad vlakbij Antwerpen een plastic tas van Poiesz supermarkten aangetroffen met acht handgranaten erin. Op deze granaten zit DNA van leden van de wapenbende uit Noord-Nederland.