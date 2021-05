Wapenhandel-zaak met 14 verdachten: "Dat is nogal wat"

De rechtbank in Leeuwarden is maandag begonnen met de behandeling van de rechtszaak Ultegra tegen 14 verdachten in de grootschalige wapenhandelzaak in Fryslân. Het gaat om de zaak die speelde in een kringloopwinkel in Oosterwolde. Voor de zaak zijn 16 dagen uitgetrokken. Op 1 juni komt het Openbaar Ministerie met een eis. De uitspraak zal op 29 juli zijn.