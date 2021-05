Schipper Rinus ligt nog steeds vast in Groningen: "Dit gaat nog wel even duren"

Lek ponton

Om de schade aan de brug te verhelpen, werden dit weekend grote kranten op een ponton gezet. "Het is met het takelen zondag echter niet helemaal gegaan zoals gehoopt", vertelt Rinus. "Het ponton waar de brug op ligt, is lek. En dus moeten we wachten. We hebben geen andere keuze."

De enige oplossing is om terug te varen via Duitsland. "Dat is drie dagen omvaren. Dat doen we ook maar niet", schudt Rinus z'n hoofd. Hoe lang het allemaal nog duurt, durft Rinus niet te zeggen. "Ik lig om de bocht, dus ik kan de brug net niet zien. Ik wandel zo af en toe naar de brug voor een update. Maar ook daar kunnen ze me niet veel vertellen."

Verzekering bellen

Iedere dag dat Rinus niet vaart, kost geld. "Dit kan nog wel even duren. We moeten straks de verzekering maar eens bellen. Maar hoe dat exact werkt, weet ik ook niet. Zo vaak maken we dit gelukkig niet mee."