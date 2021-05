Sinds 25 jaar weer een rondje met de boot door het centrum van Sneek: "Efkes mooi vut nou!"

Het plan om de Sneker binnenstad te openen voor boten komt van stichting Waterstad Sneek. De stichting wil op deze manier meer toeristen in het centrum krijgen. Daarvoor worden in totaal zes bruggen langs de vaarroute aan de Swetten geopend voor sloepen en motorboten tot anderhalve meter.

Lekker rustig

De watersporters konden zo de rondjes door Sneek en de Elfstedentochtroute volgen. Voor sommige watersporters, zoals de familie Kooistra, was de proef zondag al geslaag. "Nu kunnen we eindelijk een mooi rondje rondom Sneek maken. Lekker rustig", zei Arjan Kooistra over de Sneker stadsgrachten.

En hard werken!

Brugbedienaar Siebe Boomstra was één van de bedienaars die de bruggen met de hand moest openen. Hij werd af en toe platgebeld door watersporters. "Ik moest heen en weer vliegen naar die bruggen. Dat was wel even pielen. Mijn armen waren aardig aan het tintelen 's avonds, weest wel", vertelt Boomstra.