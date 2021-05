Start van de examens: "Anderhalve meter afstand houden, zijn we bij de eindexamens wel gewend"

De meeste scholen organiseren hun eindexamens op de eigen locatie. Uiteraard wordt daarbij gekeken naar de coronamaatregelen. Maar lastig is dat dit keer niet. "Anderhalve meter afstand houden, zijn we bij de eindexamens al zo jaren gewend", vertelt Anne Leijenaar, voorzitter van het college van bestuur van CVO Zuidwest Fryslân. Hieronder vallen de locaties van CSG Bogerman in Sneek, Koudum en Balk en het Marne College in Bolsward en Sneek.

Bekroning van dit jaar

Het eindexamen is dit jaar de bekroning van een bijzonder jaar, vertelt Leijenaar. "Leerlingen hebben zich op een andere manier moeten voorbereiden. Veel lessen waren online of in een aangepaste vorm. Vandaar dat het eindexamen dit jaar iets anders is. Leerlingen mogen een extra onvoldoende wegstrepen, een extra vak laten vallen en er is een extra tijdsvak ingesteld voor herkansingen."

Zorgen over corona

Leijenaar is blij dat leerlingen dit jaar toch eindexamen kunnen doen. "Gelukkig wisten we al ver van tevoren dat het examen door zou gaan. Zowel docenten als leerlingen hebben zich goed kunnen voorbereiden." Zorgen over coronabesmettingen heeft Leijenaar niet. "Wanneer er corona wordt ontdekt en iemand kan geen examen doen, dan betekent dat dat hij naar een tweede tijdsvak gaat."

Pittige start

Maandagmiddag starten de examens. Voor leerlingen van het VWO staat het eindexamen wiskunde op het programma. Leerlingen van de HAVO buigen zich over het eindexamen van het vak Bedrijfseconomie. Voor VMBO-leerlingen start het examen met het vak Nederlands.