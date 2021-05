Textielchauffeurs voeren actie voor betere CAO

Bij het logistiek centrum in Drachten werken zo'n 30 chauffeurs. Zij rijden met was, handdoeken en maandverbandcontainers naar klanten. Dit zijn met name bedrijven in de industrie.

De chauffeurs nemen maandag brieven mee waarin ze uitleggen waarom ze actievoeren. Ook zal er een spandoek worden opgehangen bij het kantoor in Drachten.

Gezond naar pensioen

De medewerkers willen een loonsverhoging van vijf procent. Verder willen ze een zwaar-werkregeling en een generatiepact. Veel medewerkers zijn bang dat ze niet in goede gezondheid hun pensioen halen.

Het gaat voorlopig om vriendelijke acties, maar mocht er geen schot in de zaak komen, sluit de bond hardere acties niet uit.