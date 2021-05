Veerman na slappe wedstrijd: "Gezeik over passie, ik word daar schijtziek van"

Ook voor middenvelder Joey Veerman was het een frustrerende middag. "Zoals zo vaak het geval was", verzucht de Volendammer na afloop van de wedstrijd. Op de vraag hoe het dan kan dat het zo slecht loopt bij Heerenveen heeft Veerman geen concreet antwoord: "Er zijn zoveel redenen, kansen missen, niet goed spelen, het ligt niet aan één ding."

Duidelijk is volgens de middenvelder wel de inzet of houding geen reden was voor het slechte spel van de Friezen. "Ik vind dat altijd onzin, met energie een strijd leveren, iedereen wil een wedstrijd winnen."

Veerman zegt dat de ploeg wel degelijk strijd heeft geleverd in de wedstrijd tegen Sparta, maar dat het geen resultaat opgeleverd heeft. "Ik merk dat dit in Heerenveen altijd wordt genoemd. 'Met strijd en passie.'" Veerman vindt dit niet de kern van het probleem. "Daar moeten we dus ook maar eens vanaf, dat 'strijd en passie' want daar wordt je ook schijtziek van."