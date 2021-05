Geen olympisch ticket voor roeister Aletta Jorritsma

De Nederlandse vrouwen wisten dat ze bij de start meteen mee moesten met de Roemenen en Chinezen. Zaterdag werden ze nog verrast door de Chinese vrouwen, die toen naar de overwinning roeiden. Zondagochtend was het doel dan ook om zich niet weer te laten verrassen. Hierdoor konden ze niet helemaal hun eigen race roeien, en kwamen ze niet in hun kracht. "Misschien zaten we in het begin te hoog in de boom, maar we moesten het op deze manier proberen en helaas is het zo geëindigd."

Jorritsma is zeer teleurgesteld maar ook realistisch: "De Roemenen en Chinezen waren een maat te groot en ik vraag mij ook af of wij met onze beste race het wel zouden hebben gehaald."

Ze wil het verlies eerst verwerkten voordat ze wat kan zeggen over de toekomst.