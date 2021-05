SC Heerenveen sluit slecht seizoen af met nederlaag tegen Sparta

Veel stond er niet meer op het spel voor de Feansters: de ploeg van Johnny Jansen kon alleen nog tussen plek tien en twaalf eindigen. Europees voetbal was dus al niet meer mogelijk, alleen financieel kon het resultaat nog gevolgen hebben.

Dat er eigenlijk niets meer op het spel stond, was ook te zien aan het spel. Heerenveen, dat zonder de geschorste Lasse Schöne en Syb van Ottele moest spelen, kwam niet goed uit de startblokken. Al na zeven minuten maakte Lennard Thy de 1-0 voor de Spartanen. Dit gebeurde na een eerste mogelijkheid voor Heerenveen. De bal belandde in het doel van de Feansters na een vrije trap van Smeets. Keeper Mulder had geen kans tegen het schot van Thy.

De Spartanen pakten daarna door met een doelpunt van Wouter Burger in de 16e minuut. Daarna zakte de wedstrijd wat in, en kregen beide ploegen niet veel kansen meer.

Tweede helft

De tweede helft zorgde niet meteen voor meer vuurwerk. Pas na een partij wissels aan beide kanten (Kongolo kwam erin voor Halilovic aan de kant van Heerenveen), kon Heerenveen wat voor elkaar krijgen. De 1-2 werd in de 67ste minuut gemaakt door Siem de Jong. Meteen daarna was het bijna gelijk, maar Van Bergen schoot de bal voor het doel langs.

De wedstrijd zakte na deze aansluitingstreffer wat in, en Heerenveen kwam niet echt meer in positie om gelijk te maken. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 2-1 verlies.