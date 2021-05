Aantal besmettingen zondag lager dan gemiddelde van deze week

De meeste nieuwe besmettingen werden zondag gemeld in de gemeente Leeuwarden (30), daarna volgen de gemeentes De Fryske Marren (20), Opsterland en Waadhoeke (10).

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Wel zijn er in de afgelopen dagen drie Friezen met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis.

Landelijk zijn er 4494 nieuwe positieve tests gemeld. Dat is ook lager dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen, dat was 5479.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):