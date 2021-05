Wanneer is de brug in spoorverbinding Fryslân-Hamburg klaar?

De Deutsche Bahn wil een vergelijkbare brug bouwen. De grote Meyerwerf in Papenburg wil liever een draaibrug. De supergrote cruise-schepen, die op de werf worden gebouwd, hebben dan meer ruimte om te passeren. De draaibrug komt er ook. De Ostfriesen-Zeitung heeft het over een hef-draaibrug.

Tijdelijk vervoer? Vijftien jaar met de bus

Zoals het er nu naar uitziet, begint de bouw van de spoorbrug bij Weener volgend jaar, dus in 2022. Dan zouden in het jaar 2024 weer treinen over de brug moeten rijden. Maar volgens meerdere Duitse media kan de bouw ook weleens uitlopen en is alles niet eerder klaar dan in het jaar 2030. Als dat zo is, hebben treinreizigers zich vijftien jaar lang 'tijdelijk' moeten laten vervoeren met de bus, voordat ze weer rechtstreeks kunnen doorrijden met de trein naar Bremen, Hamburg en Kopenhagen.

Lelylijn

Het herstel van de treinverbinding over de zogenaamde Friesenbrücke is ook voor de eventuele komst van de Lelyspoorlijn over Groningen naar Bremen en Hamburg van belang. Treinverkeer kan dan een noordelijke route volgen van de Randstad naar Noord- en Oost-Europa.