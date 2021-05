Schipper Rinus de Jong zit vast voor Gerrit Krolbrug: "Wij liggen maar voor de film"

De Jong kwam zaterdagochtend met zijn schip aan bij de brug. "Wij hebben gisteravond in Delfzijl geslapen, en toen zeiden ze al dat er een storing was aan de brug." Niet wetende dat de storing een grote aanvaring was, met veel schade, is De Jong zaterdagochtend gewoon onderweg gegaan naar Fryslân. Tot hij dus voor de brug stil kwam te liggen. Om de tijd door te komen zoeken ze wat vermaak, en zijn ze bezig met de voorbereidingen voor een goed avondmaal. "We liggen maar wat voor de film, even relaxen."

De tijd loopt echter gewoon door, en De Jong moet maandagmiddag alweer naar Amsterdam om te laden. De hoop is dus dat er snel wat verandert aan de situatie in Groningen. "Er zijn twee kranen onderweg, en er ligt een ponton klaar." Het is de bedoeling dat de kranen zaterdagavond klaargezet worden, om alles uit de vaarroute te takelen. "Als het allemaal een beetje vlot gaat, zouden wij hier zondagochtend alweer weg kunnen."

Wat er precies is gebeurd in de nacht van vrijdag op zaterdag is ook voor de Jouster binnenvaartschipper een groot mysterie. "Als je hier nooit komt: er zitten twee fietsbruggen voor de Krolbrug, aan beide kanten kun je er onderdoor. Maar die draaibrug ligt er tussenin. Dus als je hier zonder kaarten komt, dan kun je denken dat je er gewoon onderdoor kan." Maar dat kon dus niet, zo bleek wel.