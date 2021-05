Volendam-verdediger Marco Tol medisch goedgekeurd bij SC Cambuur

De transfer is nog niet definitief, Tol moet nog tekenen bij Cambuur. De centrale verdediger heeft een aflopend contract en kan dus transfervrij overkomen. Cambuur was al een tijdje bezig met Tol: in april zei technisch manager Foeke Booy al dat er een persoonlijk akkoord was.

Tol maakte in september 2017 zijn debuut bij Volendam. In de eerste divisie kwam hij tot 99 wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde.