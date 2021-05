Roeister Aletta Jorritsma moet aan de bak na "klap in gezicht" op OKT

De Nederlandse roeisters werden op de Rotsee bij het Zwitserse Luzern verrast door China, dat zaterdag de snelste was. "Die spurtten er in de start vandoor, het overkwam ons een beetje te veel", vertelt Jorritsma. "Morgen moeten we gewoon vanaf de start doen wat we het beste kunnen: aanvallen."

Klap in het gezicht

De "klap in het gezicht" van de race van zaterdag is extra motivatie, zegt Jorritsma. "Dat kunnen we gebruiken voor zondag. We hebben een underdogpositie, dat kan ook meevallen. We moeten dit samen omdraaien."