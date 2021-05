Brief Omgevingsberaad Waddenzee naar minister over stroomkabel Schiermonnikoog

Het ministerie van Economische Zaken moet nog eens kijken naar het tracé van de stroomkabel die een nieuw aan te leggen windpark op de Noordzee moet verbinden met de vaste wal. Op Schiermonnikoog is veel ongerustheid over de kabel die nu dwars door het eiland staat gepland. Omgevingsberaad Waddenzee gaat in een brief aan de minister vragen om een betere onderbouwing van de route over het eiland.