Manifestatie om toeslagenaffaire in Amsterdam, Rotterdam en Leeuwarden

"Wij willen blijvende aandacht voor deze toeslagenaffaire", zo legt Harmina Dijkstra van de organisatie uit. "Maar ook voor de belastingdienst, omdat er veel meer zaken lopen." Ze doelt hiermee niet alleen op de belastingdienst maar ook op het UWV. "Dit is maar een klein stukje en het is het eerste wat aan het licht gekomen is."

Ook de uitvoering van de compensatieregeling is niet zoals gewenst, en duurt veel te lang, vindt de organisatie. Die was in handen van een aantal maatschappelijke organisaties. Voor Leeuwarden waren dat onder anderen Leeuwarden Bijeen en Leeuwarden Kan Het. De opkomst viel wat tegen, maar zo was er in ieder geval genoeg ruimte voor de demonstranten op op anderhalve meter van elkaar te staan.