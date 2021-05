Officiële Wandelelfstedentocht gaat niet door, maar sommige mensen lopen toch

De 71-jarige Folkert Faber en zijn dochter Jantine waren al twee jaar achter elkaar in januari begonnen met oefenen. Vorig jaar ging het niet door, en ook dit jaar zette de organisatie een streep door de officiële tocht. Jantine vertelt dat dat een domper was. "We zaten er die dag best doorheen. En toen zei mijn zoon: Die elf steden zijn er toch, die kunnen jullie toch gewoon lopen. Dan maak ik wel een kruisje."