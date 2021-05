Recreatiegebou Lyts Grins eindelijk open: "Woonkamer voor de gemeenschap"

"Kijk, dit is het dan geworden," begint Tinus ten Hoor zijn verhaal vol enthousiasme, terwijl hij een rondleiding over het terrein geeft. Hij houdt stil op het grasveld waar verschillende speeltoestellen staan. "Deze speeltuin wilden wij erbij hebben, zo hebben de kinderen er ook wat aan."

In de verte springen drie kinderen in beurten op een kabelbaan. Twee vermaken zich met een potje voetbal bij een ijzeren doel. "Dit hele gebied is opgeknapt, met het recreatiegebouw als hoogtepunt."

Ten Hoor loopt via de speeltuin naar een gloednieuw gebouw met een rood dak. Het lijkt wel wat op een voetbalkantine. "Er zit een douche in en een koffiezetapparaat. Mensen kunnen even tot rust komen als ze de turfroute doen. Je kan er altijd in, behalve 's nachts. Het gebouw is te vinden als men de route volgt, dan krijg je er een brochure bij."