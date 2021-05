Johnny Jansen mist 'Maarten de Jong-types' in selectie SC Heerenveen

"Waardeloos mag je het noemen, ik noem het steeds wisselvallig. Daar baal ik enorm van. Dat vind ik niks." het mag duidelijk zijn: Heerenveen speelt een teleurstellend seizoen. Jansen legt het probleem vooral bij de slechte voorbereiding.

"Het is een beetje mijn stokpaardje, maar dat is hoe ik dat vind. Begin van het seizoen heb je de selectie niet op orde. Dan krijg je dat op orde en dat start je voorbereiding in de competitie. Toen hebben we door een goede start een beetje op een roze wolk geleefd. Maar toen vond ik het kwalitatief nog niet goed genoeg."

Maarten de Jong-types

"Het was heel jong, dan weet je dat het heel wisselvallig is", vervolgt Jansen. "Dan krijg je in de winterstop er zeven nieuwe spelers bij. Terwijl de competitie gewoon doordendert. Dat kunnen we onszelf aanrekenen." Dat moet dus volgend jaar anders? "Het gaat er wel om dat er een bepaald karakter in de ploeg komt. Als je een paar jongens hebt die dat wat aan kunnen zwengelen, dan is dat heel mooi. Volgens mij zei je collega Arjen de Boer dat wel mooi: Je mist Maarten de Jong-types."