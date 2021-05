Gezondheidsapp Eritrese jonge vrouwen roept vragen op in politiek Leeuwarden

Handleiding

Geertje Postma is ruim twee jaar bezig met de voorbereidingen voor de app. Het is de bedoeling deze te gebruiken als een soort handleiding, om de jongeren bij te brengen hoe ze veilig seks kunnen hebben en hoe ze (niet) zwanger worden.

"We ontwikkelen de app in Leeuwarden omdat daar in verhouding veel Eritrese jongeren wonen. Het is de bedoeling de app daarna landelijk uit te rollen. Dan gaat het om ongeveer 20.000 jonge mensen."

In de Eritrese gemeenschap is jong trouwen en kinderen krijgen heel normaal, legt Postma uit. De vrouwen worden niet altijd onbedoeld zwanger, maar de gevolgen zijn vaak niet goed te overzien.

Baby komt pas ter sprake als zwangerschap zichtbaar is

In deze cultuur wordt vaak pas gesproken over de baby, als aan de moeder te zien is dat ze zwanger is. Dat kan soms pas bij twintig weken zijn, terwijl verloskundigen voor de achtste week al allemaal tests willen doen.

Zelf afspraak maken in eigen taal

Met de app kunnen de aanstaande moeders op een gemakkelijke manier, in hun eigen taal, een afspraak maken bij specialisten. Zo hoeven ze er niet eens over te praten met anderen, want dat kan ook een drempel zijn.

Naast de app is het voorts ook de bedoeling om mensen in de gemeenschap zelf in te zetten om voorlichting te geven. Daarbij wordt ook diverse specialisten op verschillende terreinen inzet.

Ook te gebruiken in andere landen

Omdat de app in het Tigrinya is, de taal die de meeste Eritreeërs spreken, hoopt Postma ook dat hij ook aanslaat bij de diaspora van Eritreeërs in andere landen.

"Het is niet een primair doel van dit project, maar ik verwacht dat dat wel kan gebeuren. Als deze app de Google Play Store of de Apple Store beschikbaar is, kan dat ook aandacht trekken van de Eritreeërs die in Canada, Noorwegen of Duitsland wonen. Een groot deel van de bevolking is ergens anders terechtgekomen en moet ook zijn weg vinden in een vaak Westerse samenleving."