Omrop TIP: Een band voor het leven

Ontspannen

De film toont een familie die samen koffie drinkt, buiten speelt, met een bootje gaat varen en naar de speeltuin in Veenklooster gaat. De beelden zijn waarschijnlijk gemaakt in de zomer van 1944. Toch lijkt de oorlog ver weg: we zien blije, ontspannen mensen in een rustig dorpje.

Het is voor het eerst dat er filmbeelden van een Joods kind in Fryslân in oorlogstijd gevonden zijn. Het is dat Frans Kloosterman Lea gefilmd heeft, want hij en Geeske zaten beide in het verzet. In Engwierum zaten nog meer kinderen ondergedoken.