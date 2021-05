Sluiter veroordeelt hypocrisie in debat om Rutte: "Ook van mijn partij, de PvdA"

In 2015 werd Sluiter vast aangesteld als burgemeester van Harlingen. Een stad die buiten alle gemeentelijke herindelingen in Fryslân gebleven is. Opmerkelijk, want een gemeente met nog geen 16.000 inwoners zou volgens deskundigen geen toekomst hebben. Sluiter: "Toen we het besluit hadden genomen dat we zelfstandig door zouden gaan, werd er gezegd: 'Dat kunnen jullie niet. Je bent te klein, je kunt je burgers niet bedienen, financieel gaat dat niet goed. Dat wil niet.'"

Maar niets is minder waar, zo zegt de burgemeester. "Wij zijn, financieel gezien, de meest stabiele gemeente. Als het gaat om de laagste woonlasten voor onze burgers, staan we op plaats één of twee. We kunnen dat allemaal wel."