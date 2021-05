Eerste EK voor Marrit Steenbergen sinds 2016: "Ik vind het wel spannend"

De laatste keer dat Steenbergen een EK zwom, was in 2016. Daarna had ze een mindere periode, waardoor ze even van het internationale podium verdween. Ze is bezig met een comeback, die haar al een ticket voor de Olympische Spelen opleverde met de estafetteploeg. Dat de 21-jarige zwemster nu ook weer aan het EK gaat meedoen, vindt ze spannend. "Ook omdat je niet weet hoe alles nu gaat lopen door corona. Normaal weet je hoe alles eruit ziet, maar dat is nu anders. Dat maakt het wel spannender."

Topsporters willen vaak weten waar ze aan toe zijn en tot in de puntjes voorbereid zijn. Dat is wat lastiger in deze coronatijd, merkt Steenbergen. "Ik vind het heel fijn om te weten hoe alles loopt, dat ik bijvoorbeeld om 9 uur de bus pak en half 10 in het zwembad ben. Maar dat weet je niet, omdat de bussen bijvoorbeeld met halve capaciteit worden ingezet. Dat is wel een ding op je voorbereiding. Bij het zwembad mag er maar een maximum aantal mensen in liggen en misschien moet jij je voorbereiding uitstellen. Dat soort dingen, waarvan wij niet weten hoe dat gaat lopen, vind ik spannend."