Geen overwinning voor SC Heerenveen-vrouwen in tweede duel tegen VV Alkmaar: 3-3

De vrouwen van SC Heerenveen kregen grote kansen in de eerste helft, maar het kwam niet tot scoren. Beide ploegen gingen doelpuntloos de rust in.

Daar kwam na de rust verandering in, toen VV Alkmaar de 1-0 maakte in de 60ste minuut. SC Heerenveen kwam een klein kwartier later met het antwoord: Van der Westeringh maakte de 1-1 met een voorzet van Van de Ven.

'Actie reactie': 3-3 op het scorebord

In de 81ste minuut kwam VV Alkmaar met de 2-1, maar ook dat kon SC Heerenveen zes minuten later weer glad strijken. Van der Veen scoorde de gelijkmaker in de 87ste minuut: 2-2.

Even leek het erop dat SC Heerenveen het duel zou winnen, toen Van Dijk de 2-3 maakte in de 90ste minuut. Vanuit een vrije trap kwam VV Alkmaar uiteindelijk toch nog met de gelijkmaker.