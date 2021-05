Iets meer boekingen, maar 'reizen wordt niet meer hetzelfde'

Bakker zag afgelopen jaar na de uitbraak van de pandemie alles stil vallen, er werd niets meer geboekt. Ze heeft personeel ontslagen en is naar een kleiner gebouw verhuisd. Maar deze week komen de eerste klanten weer.

Nog wel voorzichtig

"De e-mails, vragen en offertes komen weer binnen", zegt Bakker. "Mensen zijn nog wel voorzichtig, ze willen weten wat de voorwaarden zijn. Veel klanten kijken ook nog even de kat uit de boom, maar je merkt wel dat mensen graag weer op reis willen."

Dit weekend maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend welke landen een positief reisadvies krijgen. De verwachting is dat populaire vakantie-eilanden zoals Ibiza, Mallorca, Gran Canaria en sommige Griekse eilanden in groen of geel reisadvies krijgen. Bakker merkt ook dat mensen met name naar die plekken informeren.

Vooral in Europa

Het zal voorlopig vooral bij Europese bestemmingen blijven, verwacht ze. "Verre bestemmingen worden moeilijker. Maar ik ben blij dat ik m'n vak weer een beetje op kan pakken. Ik vind het mooi om het leuke voor de klant uit te zoeken. Ik ken die landen allemaal, dus ik vind het zo leuk om erover te vertellen."