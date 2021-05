Vrijdagmarkt over het geweld in Israël: "Blij dat mijn ouders dit niet meemaken"

Iemand anders is bang dat het conflict kan escaleren als de Verenigde Staten en Rusland zich ermee bemoeien. Verder was er veel onbegrip waarom het maar niet lukt om daar in vrede met elkaar te leven. "Het is zo'n mooi land!"

Een koopman was verbaasd dat het hier - op het eerste gezicht- niet zo leeft: "Ze maken zich hier druk om de relatie van André Hazes jr., mar als we niet oppassen, breekt daar straks de pleuris uit." Een ander hield zich wat op de vlakte: "Ik vind hier veel van, maar ik vind het lastig om dat uit te leggen."

Sigrid Kaag

Oplossingen werden ook aangedragen: "Laat mevrouw Kaag maar bemiddelen. Ze is getrouwd met een Palestijn en heeft een breed netwerk." Een man van buitenlandse komaf wees op op bemiddeling: "Sprekend moeten we dit oplossen. Dat is beter dan met wapens en bloed."