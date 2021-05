PODCAST Smokkelbern #7: "Ze moest altijd stil zijn"

Eva Cohen was als 7-jarig meisje in de Tweede Wereldoorlog ondergebracht bij het echtpaar Piet en Wimke Meinsma in Jirnsum. Daar werd ze 'Marijke' genoemd. Ze woonden boven een manufacturenwinkel aan de Doarpsstrjitte. Omdat niemand mocht weten dat daar een Joods meisje zat ondergedoken, moest Eva altijd stil zijn: niet roepen, niet lachen, niet huilen. Dat is van grote invloed geweest in haar latere leven. In deel zeven van de podcast Smokkelbern het verhaal van Eva Cohen.

Beluister de podcast: