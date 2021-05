Drie Friezen naar WK judo, maar niet iedereen is blij

Vermeer, uit Stiens, doet mee in de klasse tot 63 kilogram. In die klasse strijden de judoka's op woensdag 9 juni om de wereldtitel. In 2019 werd Vermeer vijfde op het WK. Vermeer is normaal gesproken een van de beteren in haar gewichtsklasse, maar ze mag niet naar de Olympische Spelen in Tokio. Dat komt doordat ze lang geblesseerd is geweest.