Coronacijfers gaan langzaam de goede kant op, maar zorgen blijven bij GGD en ziekenhuizen

Bij de GGD bestaan de grootste zorgen over ouders waar nog jongvolwassenen kinderen wonen. Bijna een kwart van alle positieve coronatesten komt van mensen tussen de 18 en 30 jaar. De GGD denkt dat er momenteel zo'n 1.200 Friezen in die leeftijdsgroep besmettelijk zijn.

Uit de ervaring van het afgelopen jaar weet de GGD dat een deel van die groep ook hun ouders gaat besmetten. Dat is nu al zichtbaar in de cijfers, want het aantal besmette vijftigers groeit. Dat zijn bovendien vaak mensen die nog niet gevaccineerd zijn, maar wel kans lopen om met het virus in het ziekenhuis te eindigen.

De GGD zegt dat het goed zou zijn als die ouders het contact met de positief geteste kinderen zoveel mogelijk mijden. Kinderen die besmet zijn en nog thuis wonen, moeten in isolatie.