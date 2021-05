Toeristengebouw bij Klein Groningen gebouwd: rustpunt aan de Turfroute

Op 15 mei wordt het gebouw officieel geopend. De naam De Vooruitgang verwijst naar de voormalige melkfabriek bij de buurtschap. Met steun van de provincie, gemeente Opsterland, Plaatselijk Belang Wijnjewoude, het buurtbestuur van Klein Groningen en de projecten N381 en het Friese Meren-project is de verwaarloosde melkfabriek vervangen door een speeltuin.

Op de zolder van het gebouw is speciaal ruimte gemaakt voor vleermuizen, die eerder ook in de fabriek woonden. Aan de voorzijde van het gebouw is een kunstwerk van Jikke van de Waal-Bijma te zien met de contouren van de voormalige melkfabriek in metaal.