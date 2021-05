Leeuwarder festival Welcome to The Village gaat door, eerste namen bekend

Het heeft wel wat voeten in de aarde en het ziet er ook anders uit dan gewoonlijk, maar het wordt geen online evenement: er komen 'gewoon' artiesten en publiek naar de Groene Ster in Leeuwarden.

Drie groepen van 500 bezoekers

Iedere dag kunnen er 1.500 mensen bij zijn, zegt de organisatie. Zo blijft alles binnen de bestaande coronamaatregelen. Welcome to the Village wordt dit jaar een carrousel: het festivalterrein wordt verdeeld in drie stukken.

De 1.500 bezoekers worden in drie groepen gezet en zullen verdeeld worden over drie terreinen. Gedurende de dag schuiven ze door naar een ander terrein. Die drie terreinen krijgen elk een andere aankleding. Bij de optredens moet het publiek nog wel zitten, op anderhalve meter afstand van elkaar.

Opschalen is makkelijker dan afschalen

"In deze vorm kan het alleen maar meezitten", zegt festivaldirecteur Ruben Bosch. "Opschalen is makkelijker en een stuk leuker dan naar beneden moeten bijstellen. Stel dat we straks te horen krijgen dat we geen rekening met de anderhalve meter hoeven te houden, dan gooien we de stoelen gewoon aan de kant."

Het festival kondigt vrijdag ook de eerste 28 namen aan. Bekende namen zijn Ares, Froukje, Nana Adjoa, Roosbeef, Sor en Zwangere Guy.