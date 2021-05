Bestuurder onder invloed achtervolgd bij Drachten, busje belandt in heg

Bij Drachten is donderdagavond een bestelbus achtervolgd door de politie. De 25-jarige bestuurder reed gevaarlijk over de N31 en was onder invloed. De politie probeerde het busje aan de kant te zetten, maar de bestuurder weigerde meewerking. Bij een achtervolging in Drachten raakte de man de macht over het stuur kwijt. Het busje ramde een muur, raakte een lantaarnpaal en kwam in een heg aan de Lavendelheide tot stilstand.