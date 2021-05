Aalt transplanteert riet bij de Afsluitdijk: "Elke keer een mooi stukje nieuwe natuur"

Speciaal voor zulke projecten heeft Aalt een 'rietwinmachine' ontwikkeld. Met dit apparaat kun je grote blokken riet met grond en al afsnijden. Het lijken net gebakjes. Aalt is trots op deze machine: "Het is het eerste apparaat dat ik bedacht heb, dat meteen goed werkt."

Vogels bouwen nest op eilandje

De grote blokken riet worden op een vlot geladen, zodat ze vervoerd kunnen worden naar de vismigratierivier in het IJsselmeer. Hier is een klein eilandje aangelegd en het ried dienst als beschoeiing. "En het mooie is", zegt Aalt, "dat de aanwezige vogels die graag een nestje willen bouwen, hier meteen plaats kunnen nemen. Ze hoeven niet te wachten tot het riet volgroeid is, want het groeit gewoon door."

Op zijn vijftiende zat Aalt al op de kraan. Hij hielp toen bij het ontginnen van de Flevopolder. Hij heeft dus al bijna vijftig jaar ervaring in de waterbouw. "Het is echt mijn passie. Een mooi stuk nieuw natuur maken, zoals hier in het IJsselmeer, daar kan ik echt van genieten."