Museale overslagmachine voor graan wordt in Franeker gerestaureerd

Het Maritiem Museum noemt de graanzuiger 'een prachtig voorbeeld van innovatie in de maritieme sector'. Aan het einde van de 19e eeuw kostte de overslag van graan veel mankracht. De uitvinding van de zogeheten 'graanelevatoren' maakte dat het werk van bootwerkers, zakdragers en graanwegers niet meer nodig was. De havenwerkers waren dan ook niet blij met de machine. Er kwamen talloze protesten, maar men kon de machines niet meer keren. Pas in de jaren 70 raakten de machines buiten gebruik.

Vooruitstrevende machine

Jitze Stiensma, projectmanager bij Talsma Shipyard, vertelt dat het vroeger een hele vooruitstrevende machine was. "Vroeger kwamen zeeschepen met graan aan in de haven van Antwerpen. Die schepen konden het binnenwater niet op. Dit is een overslagmachine, die op stoom loopt. De machine zoog de zeeschepen leeg en pompte het over naar de binnenvaartschepen. Zo kon het graan verder worden getransporteerd."

Ingrijpende restauratie

De graanzuiger van het Maritiem Museum is de enige die in Europa bewaard bleef. Daarom is het ook belangrijk dat hij wordt opgeknapt. "Het wordt een drastische restauratie," vertelt Stiensma. Dat moet ook wel, want de machine is al zo'n 100 jaar oud. "In zo'n acht-negen maanden moet de restauratie voltooid zijn."