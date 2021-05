Omrop Fryslân komt met een nieuw geluid op de radio

Noardewyn: voortaan iedere werkdag (18.00-19.00 uur)

Presentator Willem de Vries krijgt in de nieuwe programmering een dagelijkse plek voor zijn programma Noardewyn, tussen 18.00 en 19.00 uur. Tot nu toe was dit programma er alleen op vrijdag. Het dagelijks programmeren van Noardewyn is een heel bewuste en misschien ook wel wat eigenwijze keuze, zegt Spijkers. "Omrop Fryslân wil heel graag een podium bieden voor muziek die in Fryslân wordt gemaakt."

Willem heeft er zin in: "Noardewyn is echt het muzikale dorpsplein van Fryslân, met muziek in de breedste zin van het woord. Friese bands, troubadours, dj's, maar ook dichters. Noardewyn laat het allemaal horen, vaak live in de studio."