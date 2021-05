Man van 24 omgekomen bij auto-ongeluk bij Holwerd

De auto is door nog onbekende oorzaak naast de weg geraakt en kwam op de kop in de sloot terecht. De man van 24 uit de gemeente Noardeast-Fryslân heeft het ongeluk niet overleefd, een andere man (23) uit dezelfde gemeente is naar het ziekenhuis gebracht.

Er waren talloze hulpdiensten aanwezig. De weg was een poos dicht voor onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval.